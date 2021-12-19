大阪診所縱火案疑犯身份曝光 據報曾阻民眾逃生

日本大阪一間精神科診所上周五（17日）發生縱火案，導致24人死亡。大阪警方周日（19日）公布一名61歲男子谷本盛雄為縱火疑犯，相信是診所病人，他目前傷勢嚴重。有閉路電視拍攝到他縱火情況，暫未知其動機，日媒指他曾阻礙民眾逃生。

大阪火災增至24死 疑為縱火（第五版） 【下一頁】

大阪警方周日披露縱火案詳情，已鎖定61歲男子谷本盛雄為縱火案疑犯，未有透露其住址及職業。警方指有閉路電視錄得谷本盛雄縱火情況，而且亦在診所內發現他的覆診卡，屬涉事精神科診所病人。日媒引述有目擊者指，谷本盛雄將裝有液體的紙袋放在診所內，再踢向紙袋令液體流出，然後起火。

谷本盛雄在火災中受傷，由於他目前情況嚴重，未能向他錄取口供，現階段未能正式拘捕及起訴他。當局將循涉嫌縱火和謀殺方向調查，同時正調查他案發前的行蹤及與診所的關係。

在一般情況下，日本警方未採取正式拘捕行動前，都不會公布疑犯姓名。但大阪警方指是次事態嚴重，故公開疑犯身份。

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警方已證實6名遇離者身份，分別為4名20至30歲女性、以及兩名30至40歲男性，包括一名診所員工。全部死者均居住在大阪市，死因料為一氧化碳中毒。

總務大臣金子恭之周日表示，今次火災發生在樓梯附近，亦是大樓唯一逃生路線。他已指示日本各地的消防部門對3萬幢與事發大樓同類結構的多用途大樓進行檢查，希望避免再有同類事件發生。

日本NHK指閉路電視片段顯示，谷本盛雄縱火後曾站在出口處阻礙診所病人逃生。據悉，眾多死者被發現倒在離遠離樓梯的走廊內。

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責任編輯：郭麗明