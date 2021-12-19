  • 19°C
香港時間 : 20211219日 (日) 20:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大阪診所縱火案疑犯身份曝光 據報曾阻民眾逃生

環球社會熱點 19:59 2021/12/19

分享：

日本大阪一間精神科診所上周五（17日）發生縱火案，導致24人死亡。大阪警方周日（19日）公布一名61歲男子谷本盛雄為縱火疑犯，相信是診所病人，他目前傷勢嚴重。有閉路電視拍攝到他縱火情況，暫未知其動機，日媒指他曾阻礙民眾逃生。

大阪火災增至24死 疑為縱火（第五版） 【下一頁】

大阪警方周日披露縱火案詳情，已鎖定61歲男子谷本盛雄為縱火案疑犯，未有透露其住址及職業。警方指有閉路電視錄得谷本盛雄縱火情況，而且亦在診所內發現他的覆診卡，屬涉事精神科診所病人。日媒引述有目擊者指，谷本盛雄將裝有液體的紙袋放在診所內，再踢向紙袋令液體流出，然後起火。

谷本盛雄在火災中受傷，由於他目前情況嚴重，未能向他錄取口供，現階段未能正式拘捕及起訴他。當局將循涉嫌縱火和謀殺方向調查，同時正調查他案發前的行蹤及與診所的關係。

在一般情況下，日本警方未採取正式拘捕行動前，都不會公布疑犯姓名。但大阪警方指是次事態嚴重，故公開疑犯身份。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

美富豪驚世界末日 建15層地下城可抵擋核彈 【下一頁】

警方已證實6名遇離者身份，分別為4名20至30歲女性、以及兩名30至40歲男性，包括一名診所員工。全部死者均居住在大阪市，死因料為一氧化碳中毒。

總務大臣金子恭之周日表示，今次火災發生在樓梯附近，亦是大樓唯一逃生路線。他已指示日本各地的消防部門對3萬幢與事發大樓同類結構的多用途大樓進行檢查，希望避免再有同類事件發生。

日本NHK指閉路電視片段顯示，谷本盛雄縱火後曾站在出口處阻礙診所病人逃生。據悉，眾多死者被發現倒在離遠離樓梯的走廊內。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

【新冠疫苗】法國擬收緊防疫 打針先可進入酒吧餐廳
今日
【新冠疫苗】法國擬收緊防疫 打針先可進入酒吧餐廳
【Omicron變種】荷蘭再次封城 橫跨聖誕節新年
今日
【Omicron變種】荷蘭再次封城 橫跨聖誕節新年
【Omicron變種】德國禁英旅客入境 返國需隔離兩周
今日
【Omicron變種】德國禁英旅客入境 返國需隔離兩周
【Omicron變種】擴散至89地 世衛：個案每3日翻倍
今日
【Omicron變種】擴散至89地 世衛：個案每3日翻倍
【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種
今日
【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種

你可能感興趣

【新冠疫苗】法國擬收緊防疫 打針先可進入酒吧餐廳
今日 19:00
【新冠疫苗】法國擬收緊防疫 打針先可進入酒吧餐廳
【Omicron變種】荷蘭再次封城 橫跨聖誕節新年
今日 18:28
【Omicron變種】荷蘭再次封城 橫跨聖誕節新年
【Omicron變種】德國禁英旅客入境 返國需隔離兩周
今日 17:35
【Omicron變種】德國禁英旅客入境 返國需隔離兩周
網絡熱話 診所 精神病 大阪 日本 縱火 火災

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間20:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】法國擬收緊防疫 打針先可進入酒吧餐廳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【英國疫情】確診首逾9萬 連續3日破新高
【英國疫情】確診首逾9萬 連續3日破新高
輝瑞：新冠疫情可能延至2024年 2至4歲疫苗測試遜預期
輝瑞：新冠疫情可能延至2024年 2至4歲疫苗測試遜預期
法國封關前夕 英國多佛現過境車龍
法國封關前夕 英國多佛現過境車龍
俄羅斯安全保障條約提8要求 禁烏克蘭加入北約
俄羅斯安全保障條約提8要求 禁烏克蘭加入北約
新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月19日 時間19:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款