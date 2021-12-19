【電動車】蔚來推新型號ET5　CEO李斌：滴滴事件後　投資者表示擔憂

▲ 中國電動汽車品牌蔚來（美：NIO）昨發布智能電動房車ET5。

中國電動汽車品牌蔚來（美：NIO）發布第二款智能電動房車ET5，直接與Tesla的Model 3競爭。ET5補貼前售價32.8萬元人民幣起，BaaS（電池租用）方案補貼前售價25.8萬元人民幣起，預計明年9月起交付。Model 3補貼後售價為25.57萬元人民幣。

ET5加速（0-100公里）性能佳，達4.3秒，Tesla的Model3為3.3秒，蔚來CEO李斌認為，蔚來交付量落後Tesla 4年，相當於Tesla還未推出Model3時的銷量。李斌指，ET5是一個關鍵產品，因為蔚來過去一直專注於SUV，蔚來一直在期待一款價格更合適、消費群體更大的車型。他預計，到2030年，中國新車市場中，新能源車的滲透率將超過9成。

李斌發布國際擴張戰略路線圖。在年初進軍挪威後，計畫明年反攻汽車大國德國，以及荷蘭、丹麥和瑞典，到2025年實現進軍25個國家。該公司還尋求進入美國市場。

對於供應鏈問題，李斌表示，明年年中或第三季度會有更多汽車晶片投放，並說應不會影響ET5的交付，儘管「汽車上1,000多個晶片，哪怕一個出現短缺也會影響生產。」

供應鏈困境令港上市計畫被推遲，李斌指，作為一家在美國上市的中國公司，投資者表達了擔憂，尤其是在發生滴滴事情之後。他希望政治問題別對一家公司的成長產生很大影響，他指蔚來當然會遵守當地的法律法規。

多個功能：

ET5的最大賣點是搭載應用AR/VR技術的全景數字座艙PanoCinema，配合專屬AR眼鏡可投射出6米視距，等於201英吋的超大屏幕。戴上該AR眼鏡後，司機駕駛時毋須低頭看儀表板，已可透過AR眼鏡看到駕駛相關資訊。其他賣點還包括自動駕駛技術NAD（NIO Autonomous Driving）、風阻系數低至0.24。其中，搭載超長續航電池包的ET5版本，可續航超過1000公里。

同時，蔚來宣布中大型智能電動旗艦房車ET7將於明年3月28日開始交付。

除ET5及ET7外，蔚來目前還有EC6、ES8及ES6合共5款車型。

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