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【電動車】蔚來推新型號ET5　最長可續航超過1000公里

新經濟追蹤 19:24 2021/12/19

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中國電動汽車品牌蔚來（美：NIO）昨發布智能電動房車ET5。

中國電動汽車品牌蔚來（美：NIO）昨發布智能電動房車ET5。ET5補貼前售價32.8萬元人民幣起，BaaS（電池租用）方案補貼前售價25.8萬元人民幣起，預計明年9月起交付。

ET5的最大賣點是搭載應用AR/VR技術的全景數字座艙PanoCinema，配合專屬AR眼鏡可投射出6米視距，等於201英吋的超大屏幕。其他賣點還包括自動駕駛技術NAD（NIO Autonomous Driving）、風阻系數低至0.24、從零到百公里加速需時4.3秒。其中，搭載超長續航電池包的ET5版本，可續航超過1000公里。

同時，蔚來宣布中大型智能電動旗艦轎車ET7將於明年3月28日開始交付。

除ET5及ET7外，蔚來目前還有EC6、ES8及ES6合共5款車型。

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