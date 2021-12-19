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讀完Apple用戶協議需半小時　只有3%人會看　估下最「長氣」係邊間公司

環球政經 20:43 2021/12/19

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有時用戶在下載程式前，要先將用戶協議「拉到底」才再可按確認下載，不過事實上真的有人會看嗎？據外媒9to5Mac報道，Apple的協議包含7,314個字。以每分鐘 240 個單詞的平均閱讀速度計算，閱讀需要30分鐘。而最令人驚訝的是，有3%的人真的會閱讀用戶協議

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

報道引述德國研究市場和消費者數據公司Statista指出，18至34歲的人有97%不會閱讀用戶協議，而在科技公司用戶協議的排名中，蘋果的內容長度只排名第4。

【筍工推介】郵政署招聘高級經理 負責集郵推廣及銷售策略 半年派一次獎金 月薪逾6.1萬元 【見下頁

    點擊圖片放大
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擁有最長的用戶協議的公司是微軟，總共有15,260字，已經是一部中篇小說的字數，閱讀需要一個多小時。倒數第二長的串流音樂程式Spotify，其用戶協議共有8600字，需要閱讀35分鐘；緊接其後的是TikTok，用戶協議達7459字，需要閱讀31分鐘。

在云云科技公司中，Instagram的協議最短，只有為2,451字，可以在9分鐘內看完。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

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撰文 : 陳楚琨

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