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【字節跳動】TikTok將調整演算法　避免推送過多負面內容同主題　影響用戶心理健康

環球政經 18:55 2021/12/19

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TikTok日前宣布，將調整演算法避免向用戶展示過多同類內容。 TikTok稱，重複推薦某些類型的視頻，有時會無意中強化用戶的負面體驗，例如極端減肥、悲傷內容或分手等。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

TikTok表示，某些類型短片有時會不經意間強化部分觀眾的負面觀感，例如最近結束戀愛關係的人看到分手的影片或會更傷心，公司希望解決這個問題，改善TikTok用戶使用體驗。

【專業工種】教育局請言語治療主任 為語言障礙學生提供專業評估 最高月薪逾7.3萬 【見下頁

    點擊圖片放大
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為了讓用戶保持新鮮感，TikTok的演算法會考慮不同數據，如基於用戶曾喜歡、關注及觀看的影片，而推薦他們可能感興趣的其他視頻。這些內容單獨看可能沒有大問題，但如果大量觀看則會出現問題。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

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撰文 : 陳楚琨

CCL（大型單位） 社交平台 健康問題 字節跳動 抖音

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