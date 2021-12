【新冠疫苗】法國擬收緊防疫 打針先可進入酒吧餐廳

法國因應Omicron變種對英國旅客封關外,也正研究對内收緊防疫措施。法國總理卡斯泰表示政府將改革綠色通行證措施,只有接種新冠疫苗人士才可進入餐廳酒吧等室内公共場所。

法國民眾現時如果已接種新冠疫苗或持有效新冠檢測陰性結果,就可獲得綠色通行證(green pass)。

政府官方數據顯示,約9成合資格法國人已經接種新冠疫苗。但卡斯泰(Jean Castex)上周五(17日)指,當地醫院深切治療部病房的大部分患者尚未接種新冠疫苗。

他指政府下月將會提出將綠色通行證改為疫苗通行證的議案。議案一旦通過,只有接種疫苗者才能進入包括酒吧、餐廳、戲院等大部分室内公共場所。

卡斯泰更表示由下月3日起,民眾完成接種兩劑疫苗後相隔4個月就可接種加強劑,較原定時間縮短1個月。他又敦促民眾在參加聖誕節及新年聚會前進行新冠檢測,減低聚會爆疫風險。

法國衛生部長韋朗(Olivier Veran)預計,Omicron變種個案目前佔法國整體確診約1成,料明年初更可能升至5成。

他指當局不希望對已打針人士實施宵禁或封鎖措施。基於Omicron變種威脅,當局必須向拒絕打針者加大力度施壓,不能繼續讓民眾覺得不打針是無後果的選擇。

韋朗更表示:

如果人們無接種疫苗,禁止他們去酒吧、餐廳等公共場所比在街上罰款100歐元更有效。

(Blocking people from going to bars, restaurants and public places if they are not vaccinated is more efficient than slapping them with a 100 euro fine in the street.)