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【新冠疫苗】法國擬收緊防疫 打針先可進入酒吧餐廳

環球社會熱點 19:00 2021/12/19

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法國因應Omicron變種對英國旅客封關外，也正研究對内收緊防疫措施。法國總理卡斯泰表示政府將改革綠色通行證措施，只有接種新冠疫苗人士才可進入餐廳酒吧等室内公共場所。

【Omicron變種】荷蘭再次封城 橫跨聖誕節新年 【下一頁】

Omicron擴散至89地 世衛：個案每3日翻倍 【下一頁】

法國民眾現時如果已接種新冠疫苗或持有效新冠檢測陰性結果，就可獲得綠色通行證（green pass）。

政府官方數據顯示，約9成合資格法國人已經接種新冠疫苗。但卡斯泰（Jean Castex）上周五（17日）指，當地醫院深切治療部病房的大部分患者尚未接種新冠疫苗。

他指政府下月將會提出將綠色通行證改為疫苗通行證的議案。議案一旦通過，只有接種疫苗者才能進入包括酒吧、餐廳、戲院等大部分室内公共場所。

卡斯泰更表示由下月3日起，民眾完成接種兩劑疫苗後相隔4個月就可接種加強劑，較原定時間縮短1個月。他又敦促民眾在參加聖誕節及新年聚會前進行新冠檢測，減低聚會爆疫風險。

法國封關前夕 英國多佛現過境車龍 【下一頁】

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）預計，Omicron變種個案目前佔法國整體確診約1成，料明年初更可能升至5成。

他指當局不希望對已打針人士實施宵禁或封鎖措施。基於Omicron變種威脅，當局必須向拒絕打針者加大力度施壓，不能繼續讓民眾覺得不打針是無後果的選擇。

韋朗更表示：

如果人們無接種疫苗，禁止他們去酒吧、餐廳等公共場所比在街上罰款100歐元更有效。

（Blocking people from going to bars, restaurants and public places if they are not vaccinated is more efficient than slapping them with a 100 euro fine in the street.）

韋朗也表示政府將要求國會考慮立法，要求民眾乘坐火車或飛機時必須出示疫苗通行證。他更指有關通行證的欺詐情況太多，應同時強制要求民眾出示身份證明文件。

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責任編輯：鄭錦玲

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