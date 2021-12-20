【安踏體育2020】安踏擬派特別息30仙賀成立30周年　尾市曾跌半成

▲ 安踏慶祝成立30週年 擬派特別息30仙

安踏 （02020） 宣布計劃派特別息。安踏表示，為慶祝集團成立30周年，考慮到集團現金盈餘充足，自由現金流穩定，擬派發特別中期股息每股30仙。安踏一向有派發中期息及末期息，於今年上半年財年，安踏宣派中期息60仙。惟安踏今日（20日）股價照跌，尾市隨大市跌幅擴大至5%，最新報109.5元，成交逾12億元。

即使安踏增派特別息，公司股息率只由0.9厘升到1.2厘。

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安踏指，建議的特別中期股息須經董事會批准後方可作實。董事會將於12月30日舉行會議，並將於會議上提呈有關特別息的決議案。

另外，集團表示，為慶祝30周年，及肯定集團僱員所作出之貢獻，董事會有意向若干現有僱員授予獎勵股份。董事會有意，於2022年上半年，按照股份獎勵計劃根據一般授權發行不多於1200萬股新股份，相當於已發行股數1%。

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