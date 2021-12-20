  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (一) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安踏體育2020】安踏擬派特別息30仙賀成立30周年　尾市曾跌半成

股市 15:53 2021/12/20

分享：

安踏慶祝成立30週年　擬派特別息30仙

安踏 （02020） 宣布計劃派特別息。安踏表示，為慶祝集團成立30周年，考慮到集團現金盈餘充足，自由現金流穩定，擬派發特別中期股息每股30仙。安踏一向有派發中期息及末期息，於今年上半年財年，安踏宣派中期息60仙。惟安踏今日（20日）股價照跌，尾市隨大市跌幅擴大至5%，最新報109.5元，成交逾12億元。

即使安踏增派特別息，公司股息率只由0.9厘升到1.2厘。

*安踏 （02020） 派特別松息股價反跌怎解讀*【按此速睇-附time code】

安踏指，建議的特別中期股息須經董事會批准後方可作實。董事會將於12月30日舉行會議，並將於會議上提呈有關特別息的決議案。

另外，集團表示，為慶祝30周年，及肯定集團僱員所作出之貢獻，董事會有意向若干現有僱員授予獎勵股份。董事會有意，於2022年上半年，按照股份獎勵計劃根據一般授權發行不多於1200萬股新股份，相當於已發行股數1%。

【石Sir一周前瞻：異動股】滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

相關文章：【安踏2020】安踏FILA高層遭刑拘　涉多次向供應商勒索賄賂

【體育用品股】安踏第3季銷售增長放緩、股價曾逆市曾跌5%　券商齊降安踏目標價（附目標價一覽）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

港股 安踏體育（02020）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】商湯00020重啟招股、入場費不變　基石投資者換人、已要求排除美資認購
【新股IPO】商湯00020重啟招股、入場費不變　基石投資者換人、已要求排除美資認購
【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決、復牌股價低開3成　Ken Sir估華置4大後著
【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決、復牌股價低開3成　Ken Sir估華置4大後著
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【內房危機】內房大亨身家累計損失3588億元　盤點邊個最傷！
【內房危機】內房大亨身家累計損失3588億元　盤點邊個最傷！
【港股市況】恒生指數跌447點失守二萬三　美團跌近3%、內房股挫（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌447點失守二萬三　美團跌近3%、內房股挫（不斷更新）
【開市9點半】華置私有化失敗今復牌　富瑞：阿里巴巴增長動力多、目標價287元
【開市9點半】華置私有化失敗今復牌　富瑞：阿里巴巴增長動力多、目標價287元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款