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【安踏體育2020】安踏擬派特別息30仙賀成立30周年 股息率1.2厘

股市 16:52 2021/12/30

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安踏慶祝成立30週年　擬派特別息30仙

安踏 （02020） 宣布計劃派特別息。安踏表示，為慶祝集團成立30周年，考慮到集團現金盈餘充足，自由現金流穩定，擬派發特別中期股息每股30仙。安踏一向有派發中期息及末期息，於今年上半年財年，安踏宣派中期息60仙。惟即使安踏增派特別息，公司股息率只由0.9厘升到1.2厘。

安踏表示，將於明年1月25日前後向於2022年1月13日下午4時30名列公司股東名冊的股東派付特別中期股息。

安踏今日（30日）報117.8元，全日升1.03%，成交逾5.38億元。

*安踏 （02020） 派特別松息股價反跌怎解讀*【按此速睇-附time code】

安踏指，建議的特別中期股息須經董事會批准後方可作實。董事會將於12月30日舉行會議，並將於會議上提呈有關特別息的決議案。

另外，集團表示，為慶祝30周年，及肯定集團僱員所作出之貢獻，董事會有意向若干現有僱員授予獎勵股份。董事會有意，於2022年上半年，按照股份獎勵計劃根據一般授權發行不多於1200萬股新股份，相當於已發行股數1%。

【石Sir一周前瞻：異動股】滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

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【體育用品股】安踏第3季銷售增長放緩、股價曾逆市曾跌5%　券商齊降安踏目標價（附目標價一覽）

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港股 安踏體育（02020）

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