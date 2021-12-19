【罰得最重】因員工用通訊軟件工作未能妥善存檔　摩根大通被重罰2億美元

金融服務公司摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)因未有將員工的通訊記錄存檔供監管審查，違反監管規例，被兩家美國銀行業監管機構罰款合共2億美元。

據CNBC報道，美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)周五表示，摩根大通證券承認近年來未有全面地保存記錄，後同意支付1.25億美元罰款。前此，美國證券交易委員會星期四指出，摩根大通違反了聯邦證券法，令到監管機構無法監管該公司與其客戶之間的交流。

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至於美國商品期貨交易委員會（The Commodity Futures Trading Commission，CFTC）周五亦表示，摩根大通自2015年，因允許員工使用未經批准的通信，而向其罰款7500萬美元。

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美國聯邦法律要求金融公司仔細記錄經紀人和客戶之間的電子信息，以便監管機構確保這些公司不會繞過反欺詐或反壟斷法。惟因疫情關係，人們無法返回公司工作，逼不得已要使用個人通訊軟件工作，較以往更容易違規。

美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)指出，因違反規定被罰款，而開出的金額最大的罰單。這些規定要求券商保留大部分通訊信息，以便對數據進行內部監控並提交給監管機構。

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