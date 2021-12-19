通訊軟件Signal功能強化　可容納40人同時進行視像通話

不少人注重通訊軟件私隱程度，除了Whatsapp、Telegram等軟件外，近年在本港興起的Signal也吸引不少用戶下載程式，程式除了可以進行文字及語音通話，亦可進行最多5人的視像會議。最近Signal官方表示，將擴大視像會議人數上限至40人。

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Signal官方指，視像通話的支援人數將上升至最多40人，視訊通話參與者可以使用系統邀請碼邀請其他用家加入通話，而用家離開通話後也可使用邀請碼重新加入通話。

此外，Signal視像通話將加入端對端加密服務。通話會議中的視訊、圖像及音訊只限通話使用者查閱及使用，程式本身及第三方無法使用任何加密內容。

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