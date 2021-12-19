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【Omicron變種】荷蘭再次封城 橫跨聖誕節新年

環球社會熱點 18:28 2021/12/19

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Omicron變種肆虐全球，歐洲多國因應疫情反彈紛紛收緊防疫措施。荷蘭宣布周日（19日）起實施封城，所有非必要商舖、酒吧、健身室等公共場所等關閉。封城措施將橫跨聖誕節及新年，料最少維持至明年1月中。

德國禁英旅客入境 返國需隔離兩周 【下一頁】

荷蘭政府上周六（18日）宣布由周日起實施嚴格封城措施，敦促民眾盡量留在家中。當局規定每戶家庭於平日時間每日最多接待兩名13歲或以上訪客，至於平安夜（24日）至26日、除夕及元旦假期則放寬至每日最多可接待4名訪客。

此外，所有學校起碼會停課至明年1月9日；所有非必要商舖、酒吧、健身室、髮廊及其他公共場所則起碼關閉至明年1月14日。當局規定封城期間只容許舉辦葬禮、每周定期舉行的雜貨市集及閉門作賽的體育賽事，其他活動一律禁止。

因此，荷蘭今年將不會舉行大規模的聖誕節及新年慶祝活動。

Omicron擴散至89地 世衛：個案每3日翻倍 【下一頁】

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）表示，自己亦與民眾一樣心情沉重，但當地重新實施封城措施是「無可避免」（unavoidable）。他表示如果現時不採取行動，或導致醫院出現無法控制的情況。

荷蘭過去數周已於酒吧餐廳等款待場所及文娛場所實施宵禁，以遏止Omicron變種傳播。荷蘭國家公共衛生研究院指，雖然Omicron變種只佔當地整體確診個案一小部分，但Omicron變種正迅速傳播，預計新年前會成為當地主流病毒株。

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責任編輯：郭麗明

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