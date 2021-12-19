【局長網誌】安老服務進展至社區照顧　羅致光︰輪候時間有所改善

勞工及褔利局局長羅致光在網誌中提到，兩大類為長者提供的資助社區照顧服務，一是到長者家中提供的家居照顧服務；二是讓長者到設在社區的「日間護理中心」，或是附設於安老院的「日間護理單位」接受日間的護理服務，其中，日間護理服務輪候時間減至9個月。

他指出，「日間護理中心」是由1979/80年度開始作為試驗，隨後逐步增加成為主流服務之一，經過歷年改善，日間護理服務與長者地區中心結合，此外安老院附設「日間護理單位」，可善用安老院的設施和空間，並提供更多元的活動給予日間護理的使用者，提升成本效益；有關檢討延伸至私營安老院及自負盈虧安老院後，最近幾個月的日間護理服務的平均輪候時間已稍為紓緩，截至今年11月底，更縮短至8個月。此外，他又指，家居照顧服務輪候時間亦減至5個月。

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另一方面，羅致光表示，「長者社區照顧服務券」的使用者，可以選擇切合其個人需要的服務提供者及服務組合，包括家居照顧服務和日間護理服務。他指出，現時服務券的總數為8,000張，是2017年7月時的3,000張的2.67倍，服務券數目增加是循序漸進，主要的考慮是要讓服務提供者可以逐步增加服務提供量。

羅致光同時指，日間照顧服務的樽頸是地方和處所，而家居照顧服務的主要樽頸是人手，兩大樽頸問題仍待解決，現屆政府採取的策略便是按部就班增加資源，運用服務需求帶動服務供應。

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