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【bitcoin】鱷王達里奧：比特幣像年輕一代的黃金替代品

股市 17:53 2021/12/19

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鱷王達里奧：比特幣像年輕一代的黃金替代品

有「鱷王」稱號、全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）形容，比特幣幾乎是年輕一代的黃金替代品（almost a younger generation’s alternative to gold）。達里奧指，比特幣就像黃金，儘管黃金仍是法定貨幣的主要優質替代品，而比特幣沒有內在價值，但有估算價值，所以亦有優點，又重申他只持有少量比特幣。

「鱷王」達里奧：現金是垃圾，比特幣漲十倍是無稽之談，看【下一頁】

達里奧表示，從編寫程序、不被黑客攻擊到獨立運作，比特幣至今已達成了不起的成就，並確立其地位。他指，相信區塊鏈技術，並將引起革命，故贏得了信心。

只是，達里奧仍擔心政府的禁制，若比特幣對政府構成威脅，其變得相對有吸引力時，政府可能會在某些層面進行限制，雖然或不會被全面限制，但我不認為央行或主要機構持有大量比特幣。

相關文章：【美國通脹】鱷王達里奧：即使Omicron病毒引發波動　現金不是安全投資

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編輯：袁諾曦

經濟 比特幣 達里奧

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