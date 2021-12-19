【動物外交】「旅居」西班牙大熊貓誕雙胞胎　當地網友票選命名為友友、久久

「旅居」西班牙馬德里動物園（Zoo Aquarium de Madrid）的大熊貓「花嘴巴」，於9月6日誕下雙胞胎大熊貓。經過一輪徵選後，動物園於12月17日為熊貓寶寶舉行命名儀式，正式將牠們命名為「友友」和「久久」。

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兩隻熊貓寶寶出生已滿100天，生長發育狀況良好，體重分別達6.6公斤和6公斤。經西班牙網友票選，雙胞胎大熊貓被分別命名為「友友」和「久久」，有中西兩國友誼長久、熊貓健康長壽之意。

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馬德里動物園1978年接收了首對大熊貓，迄今共有11隻大熊貓在此生活過，其中7只在西班牙出生。 43年來，大熊貓深受西班牙人民喜愛，成為中西友誼使者，見證了中西關係的不斷成長。

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