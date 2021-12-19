【互聯網監管】微博整治用戶暱稱　首階段針對「娘炮」、「二貨」等低俗詞彙

▲ 微博整治用戶暱稱，首階段針對包含「娘炮」、「二貨」等低俗詞彙。

微博 （09898） 公佈，站方於12月1日啟動暱稱綜合治理行動，主要目標為減少用戶昵稱中帶有的低俗詞彙組合，首階段針對包含「癟三」、「娘炮」及「二貨」的暱稱。

微博表示，在第一階段行動，站方對帶有「癟三」（指以乞討或偷竊為生的無業遊民）、「娘炮」（指女性化的男性）、「二貨」（形容智商較低，總是做傻事的人）等低俗詞匯的暱稱進行排查，並發布公告。在站方引導下，大部分用戶主動對暱稱進行修改，對於極少數尚未改暱稱的賬號，站方已作重置暱稱處理。下一步，站方將對個人主頁，如簡介、頭像中帶有低俗詞彙的內容進行排查，也倡導用戶主動進行修改。

國家網信辦日前約談新浪微博主要負責人、總編輯，指針對近期新浪微博及其賬號屢次出現法律、法規禁止發佈或傳輸的信息，情節嚴重，依據《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規，責令其立即整改。微博當時回應指，誠懇接受主管部門批評，「認真落實整改要求，堅決履行好主體責任，不斷提升生態治理水平。按照主管部門要求，微博成立整改落實工作小組，推進軟色情整治專項治理及推進同質化惡意營銷專項治理。」

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