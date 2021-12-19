【反壟斷】市監局：雙11「二選一」壟斷行為基本停止　日後將加大壟斷行為處罰力度

▲ 【重拳監管】市監局：雙11「二選一」壟斷行為基本停止 日後將加大壟斷行為處罰力度

內地近年不斷強化「反壟斷」政策，市場監管總局副局長、反壟斷局局長甘霖接受中紀委旗下官媒《中國紀檢監察報》訪問時稱，今年「618」和「雙11」期間，網絡零售市場「二選一」行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉。甘霖又稱，目前正在修訂的《反壟斷法》，將進一步完善反壟斷相關制度和法律責任，加大對壟斷行為的處罰力度，要強化反壟斷權威和效能。

市監局：平台經濟快速發展 但壟斷競爭失序問題逐步顯現

阿里 （09988） 及美團 （03690） 早前相繼因「二選一」等涉嫌壟斷行為被市監局立案調查。甘霖指出，平台經濟快速發展，但同時平台壟斷、競爭失序問題逐步顯現，影響市場公平競爭、抑制創新活力、損害中小企業和消費者合法權益、妨礙社會公平正義等，甚至給數據安全、信息安全、經濟安全和社會公共利益安全帶來風險，市監局有力有序強化競爭監管，堅決反對壟斷、防止資本無序擴張。

市監局依靠舉報發現反壟斷問題線索

問及反壟斷問題的線索來源，甘霖表現，舉報是目前發現反壟斷問題線索的主要途徑，約佔總線索數的三分之二，現時已建立起較為完備的線索核查處理規則，對線索實行閉環管理，以及時發現和制止壟斷行為。

反壟斷處罰力度不夠 部分規定較為原則

近年市監局頻頻出手，對於日後反壟斷監管執法的主要挑戰，甘霖表示，公平競爭制度有待進一步完善，部分規定較為原則、對部分壟斷行為處罰力度不夠等問題，特別新產業新業態新模式層出不窮，競爭行為影響更加複雜，迫切需要進一步完善相關反壟斷法律制度。

要持續提升反壟斷監管執法隊伍素質

甘霖稱，反壟斷監管效能有待進一步提升，現時監管專業技術支撐不足、監管能力有待進一步提升、監管協同性有待進一步增強等問題。會加快構建全方位、多層次、立體化監管體系，持續提升反壟斷監管執法隊伍素質等。

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