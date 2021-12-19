▲ 【反壟斷】蘋果反駁印度反壟斷機構指控 Google才是主導當地市場公司 蘋果份額太小

科網巨頭被控違反壟斷爭議不斷。外電報道，蘋果 （美：AAPL） 要求印度反壟斷監管機構駁回有關蘋果濫用其在應用程序市場的主導地位，強迫開發者使用其專有的應用程序內購買系統的指控。理由是蘋果認為，Google（美：GOOGL）才是南亞國家占主導地位的公司，與它相比，蘋果市場份額太小。

路透披露看到的一份文件顯示，蘋果在提交給印度競爭委員會（CCI）的文件中稱，其在印度市場份額微不足道，僅佔0至5%，相反Google佔據印度市場90%至100%，因為其Android系統支持大部分智能手機，表示蘋果在印度市場並不占主導地位，亦沒有支配地位，根本不會有濫用。

今次訴訟由非營利組織Together We Fight Society提起，該組織認為，蘋果對付費數字內容的分銷征收的30%應用程序內費用，提高了應用程序開發者和用戶的成本，損害了行業競爭，同時也成為讓相關從業者進入市場的障礙。蘋果文件中反駁指，它收取的應用程序內佣金並沒有不公平或過高，並且收費正隨著時間推移而減少，另外，蘋果指其亦有向小型開發商收取較低費用。

根據市場研究機構Counterpoint Research的數據顯示，截至2020年底，蘋果的iOS系統為印度5.2億部智能手機中的約2%用家提供服務，而其餘用戶則使用Android系統，不過它補充，蘋果在印度的智能手機基數在過去五年中翻了一倍有多。

另外，Google早前亦遭CCI調查，指其濫用在應用程序系統的獨大地位，強行推動不公平及限制性市場手段，以打壓競爭對手、確保自己的壟斷優勢。

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編輯︰曾樂詩