恐變種病毒引發新一波疫情　荷蘭將實施新封鎖措施

Omicron變種病毒肆虐，全球各國對即將來到的新一波疫情嚴陣以待。荷蘭宣布，將實施新一輪封鎖措施，由當地周日起，所有非必要商店、餐廳及酒吧停止營業，學校亦需停課。措施將在聖誕及新年期間持續實行，商戶停業至1月14日，學校則於1月9日後重新開學。

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該國同時實施人流限制，市民只可接待2名訪客，而聖誕及新年期間可接待4人。荷蘭首相呂特指，理解民眾心情沮喪，而但政府有必要採取即時行動，以防止醫院負荷過重或失控的情形。

事實上，歐洲多國為防止疫情惡化，皆推出制措施，包括收緊入境限制、取消部分慶祝活動及限制公眾場所開放及商戶營業時間等。

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