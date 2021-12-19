  • 19°C
香港時間 : 20211219日 (日) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恐變種病毒引發新一波疫情　荷蘭將實施新封鎖措施

環球政經 17:34 2021/12/19

分享：

Omicron變種病毒肆虐，全球各國對即將來到的新一波疫情嚴陣以待。荷蘭宣布，將實施新一輪封鎖措施，由當地周日起，所有非必要商店、餐廳及酒吧停止營業，學校亦需停課。措施將在聖誕及新年期間持續實行，商戶停業至1月14日，學校則於1月9日後重新開學。

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

該國同時實施人流限制，市民只可接待2名訪客，而聖誕及新年期間可接待4人。荷蘭首相呂特指，理解民眾心情沮喪，而但政府有必要採取即時行動，以防止醫院負荷過重或失控的情形。

事實上，歐洲多國為防止疫情惡化，皆推出制措施，包括收緊入境限制、取消部分慶祝活動及限制公眾場所開放及商戶營業時間等。

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

疫情 荷蘭

上一篇文章

【局長網誌】安老服務進展至社區照顧　羅致光︰輪候時間有所改善

下一篇文章

茂蘿街7號許願樹開幕　市建局︰打造「保育、藝術、科技」創新試驗場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款