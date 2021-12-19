【Omicron變種】德國禁英旅客入境 返國需隔離兩周

英國的Omicron變種確診個案持續增加，各國對英國收緊入境限制。德國上周六（18日）宣布，周日（19日）起禁止來自英國的旅客入境。新措施實施後，德國公民、居民及其親屬如果由英國入境德國，需出示有效病毒陰性檢測並隔離兩周。

英國再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種 【下一頁】

德國宣布由當地周日午夜起禁止英國旅客入境，除了轉機旅客外，只容許德國公民、永久居民或其伴侶與子女由英國入境。而且由英國返國的德國民眾，不論有否接種新冠疫苗，都要持有效聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果入境，不再接受快速抗原檢測結果。他們同時需強制隔離兩星期。

德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）表示，已將英國列入屬最高風險的受關注變種病毒影響地區名單，更指對英國實施的入境限制最少持續至明年1月3日。

其餘獲德國列為最高風險的國家包括南非、博茨瓦納、埃斯瓦蒂尼、馬拉維、莫桑比克、納米比亞和津巴布韋。

法國封關前夕 英國多佛現過境車龍 【下一頁】

德國是繼法國後，新一個對英國收緊入境限制的國家。法國上周五（17日）晚上11點起禁止英國旅客入境，大批英國旅客希望趕及限制生效前入境法國，導致邊境港口出現極長車龍。

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責任編輯：郭麗明