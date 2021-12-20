【MPF】強積金新平台「積金易」正在籌建　調查：近七成僱主擔心客服支援不足

▲ 退休積金計劃協會主席劉家怡指，隨著更多有關「積金易」的資訊發放及細節落實，公眾對該平台的認知度料將提高。

政府2018年委託積金局設計及構建「積金易」（eMPF）平台，籌備工作仍在進行。調查發現，僅不足三成僱主認識「積金易」，業界料隨著更多細節落實，其公眾認知度將會改善。調查又發現，近七成僱主擔心「積金易」客服支援不足。

由6間強積金保薦人共同發起的退休積金計劃協會，今年7至8月訪問511間企業對「積金易」看法，當中近7成受訪企業是中小企。調查發現，69%受訪企業利用保薦人的網上平台處理強積金行政工作，超過八成受訪企業使用網上平台查閱供款紀錄、整理及遞交供款資料。不過，受訪企業對「積金易」認知度不高，只有28%受訪企業認識該平台。

37%受訪企業同意「積金易」將為僱主帶來效益，受訪企業認為，平台可令供款處理程序更趨簡單、完善、標準化，減輕行政工作負擔，又認為無紙化有助降低行政成本，以及減少因供款出錯而被徵收附加費的機會。問及受訪企業對「積金易」主要疑慮，分別有近七成及約六成僱主擔心，遇到問題時客服支援是否足夠，以及平台是否有足夠網絡安全措施保障私隱，亦有逾半受訪企業擔心行政效率會否因角色和責任不清晰而降低。

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業界：需釐清「積金易」與保薦人的角色

退休積金計劃協會主席劉家怡指，隨著更多有關「積金易」的資訊發放及細節落實，公眾對該平台的認知度料將提高。她透露，很多有關「積金易」的細節，例如僱員可扣稅自願性供款（TVC）能否在該平台申請，仍在商討。她指，需釐清「積金易」與保薦人的角色與職責，強調「客戶體驗好重要，唔想將個客擲來擲去」，暫傾向強積金行政工作由「積金易」處理，強積金資訊則由保薦人平台提供。除分工外，劉家怡稱業界亦曾就「積金易」討論過數據搬遷及行政程序簡化等事宜。

積金局回應退休積金計劃協會調查指，已舉行多場工作坊，了解各持份者對「積金易」設計及功能的期望，收集意見已涵蓋是次調查受訪僱主的關注點，亦已將有關意見納入「積金易」平台設計 。「積金易」平台公司及承辦商將舉辦諮詢活動，介紹「積金易」平台的設計和功能並收集意見。承辦商將提供支援熱線，協助用家使用「積金易」平台，亦會成立外展隊，支援僱主處理使用平台的問題。

「積金易」平台最快明年底落成，受託人2023年初起分批加入並把帳戶資料轉移至平台，最快2025年初全面運作。「積金易」將取代現時填表、簽名、人手提交文件和核對資料等程序，僱主只須在平台輸入僱員資料，便可為僱員開戶或參加計劃。

另外，對於早前有關政府或有意強制要求退休人士領取強積金後須轉換為年金的議題，劉家怡稱退休積金計劃協會無特別討論過有關事宜，但該會不時與政府探討退休後的投資產品。

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記者﹕余倩敏