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【Omicron變種】擴散至89地 世衛：個案每3日翻倍

環球社會熱點 17:06 2021/12/19

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世界衛生組織（WHO）表示Omicron變種在全球迅速傳播，89個國家及地區都已發現相關個案。WHO表示出現社區傳播地區的Omicron變種個案數字，每3日就會增加一倍，警告部分地區醫療系統或超出負荷。

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WHO上月26日首次將Omicron變種列為憂慮級別變種。WHO上周六（18日）宣布在89個國家或地區發現Omicron變種個案，即使是在新冠疫苗接種率高的地區，這款變種仍傳播迅速。

據悉，Omicron變種個案在出現社區傳播的地區，每隔1日半至3日就會增加1倍。

但WHO表示不清楚是由於Omicron變種免疫逃脫能力較高、固有傳染性增加，抑或同時受這兩項因素影響，導致其快速傳播。

英國大量醫護隔離 醫院唔夠人要取消手術 【下一頁】

世衛建議各國可溝針 用於次劑或第3針 【下一頁】

而目前有關Omicron變種臨床嚴重程度的數據仍十分有限，WHO表示需收集更多數據才能了解Omicron變種嚴重程度，以及接種疫苗或染疫康復者的抗體會否明顯下降。

WHO更強調至今有關新冠疫苗針對Omicron變種功效的可用數據仍有限，也欠缺經過同行評審的證據。

WHO同時警告英國及南非的住院患者人數持續上升，由於個案增速之快，大量地區的醫療系統會不勝負荷。

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責任編輯：鄭錦玲

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