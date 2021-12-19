  • 19°C
香港時間 : 20211219日 (日) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

茂蘿街7號許願樹開幕　市建局︰打造「保育、藝術、科技」創新試驗場

環球政經 17:11 2021/12/19

分享：

市建局表示，茂蘿街7號《光影樹下•願望成真》於周五（17日）舉行開幕禮，並於昨日（18日）起開放予公眾參與，首天吸引了超過3,000人次的市民到來，在聖誕佳節前向「許願樹」祈願。

《光影樹下•願望成真》互動光影裝置以互動方式展現灣仔歷史文化、彰顯唐樓群建築特色及與公眾互動，當中有3個特色，包括︰（一）以多媒體手法演譯「灣仔故事」，以過去百年灣仔變遷的歷史作為原材料，結合原創音樂和多媒體投影，製作一段名為《聲光合影》燈光匯演，擁有富含歷史文化的音樂、聲響、燈光元素；（二）可全方位欣賞唐樓群特色，光影投射範圍涵蓋建築內外，以燈效彰顯大樓由內至外的建築特徵，吸引遊人走進這棟歷史建築，探索唐樓故事；及（三）深化互動體驗，結合多項科技，加強與許願者的互動性。

每位來許願的市民，站在「許願樹」的球形種子前，將雙手放在「許願樹」上唸出願望，裝設在許願球上的動態感應器，便因應許願者的手部動作，觸發「許願樹」的互動燈光裝置，亮起多種不同光影效果及音樂旋律，將願望送達「許願樹」上；此外，「許願樹」周邊也設置多組互動「氣根」裝置，這些「氣根」亦加裝了動態感應器，當公眾聚集在「氣根」周邊範圍，「許願樹」便會因感應到人群的動作營造出不同的燈光效果，及奏出以不同敲擊樂交織而成的音律，寓意「許願樹」對居民的祈願產生共鳴，加深觀眾的參與和互動體驗。

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

市建局指，團隊以更富趣味和互動的方式，在茂蘿街7號保育活化項目內展現地區歷史和藝術文化特色，並會在未來一年繼續發揮地方營造「先行者」角色，籌劃一連串創新的社區活動和活化措施，並夥拍更多藝術團體、初創、地區組織等界別，進一步將茂蘿街7號與中環街市和618上海街這兩個市建局在不同地區、各具特色的歷史建築連繫起來，突破活化項目一般主要服務周邊社區的界限，營造跨地區、跨界別的活化歷史建築群，將保育活化策略所創造的社會效益，發揮至最大。

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

歷史文化 市建局

上一篇文章

恐變種病毒引發新一波疫情　荷蘭將實施新封鎖措施

下一篇文章

【二手破頂】將軍澳樓價屢創新高　日出康城晉海II呎價破頂　一房呎價逾2.2萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款