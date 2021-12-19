茂蘿街7號許願樹開幕　市建局︰打造「保育、藝術、科技」創新試驗場

市建局表示，茂蘿街7號《光影樹下•願望成真》於周五（17日）舉行開幕禮，並於昨日（18日）起開放予公眾參與，首天吸引了超過3,000人次的市民到來，在聖誕佳節前向「許願樹」祈願。

《光影樹下•願望成真》互動光影裝置以互動方式展現灣仔歷史文化、彰顯唐樓群建築特色及與公眾互動，當中有3個特色，包括︰（一）以多媒體手法演譯「灣仔故事」，以過去百年灣仔變遷的歷史作為原材料，結合原創音樂和多媒體投影，製作一段名為《聲光合影》燈光匯演，擁有富含歷史文化的音樂、聲響、燈光元素；（二）可全方位欣賞唐樓群特色，光影投射範圍涵蓋建築內外，以燈效彰顯大樓由內至外的建築特徵，吸引遊人走進這棟歷史建築，探索唐樓故事；及（三）深化互動體驗，結合多項科技，加強與許願者的互動性。

每位來許願的市民，站在「許願樹」的球形種子前，將雙手放在「許願樹」上唸出願望，裝設在許願球上的動態感應器，便因應許願者的手部動作，觸發「許願樹」的互動燈光裝置，亮起多種不同光影效果及音樂旋律，將願望送達「許願樹」上；此外，「許願樹」周邊也設置多組互動「氣根」裝置，這些「氣根」亦加裝了動態感應器，當公眾聚集在「氣根」周邊範圍，「許願樹」便會因感應到人群的動作營造出不同的燈光效果，及奏出以不同敲擊樂交織而成的音律，寓意「許願樹」對居民的祈願產生共鳴，加深觀眾的參與和互動體驗。

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市建局指，團隊以更富趣味和互動的方式，在茂蘿街7號保育活化項目內展現地區歷史和藝術文化特色，並會在未來一年繼續發揮地方營造「先行者」角色，籌劃一連串創新的社區活動和活化措施，並夥拍更多藝術團體、初創、地區組織等界別，進一步將茂蘿街7號與中環街市和618上海街這兩個市建局在不同地區、各具特色的歷史建築連繫起來，突破活化項目一般主要服務周邊社區的界限，營造跨地區、跨界別的活化歷史建築群，將保育活化策略所創造的社會效益，發揮至最大。

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