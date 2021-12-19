【企業轉型】運動品牌ASICS跨界發展畜牧業？　瞄準背後3億元的市場

▲ ASICS為乳牛設置傳感器，並非因該企希望踏足畜牧業，而是瞄準背後的家畜監測系統市場。（法新社圖片）

有不少生產企業亦有收集數據，希望改善生產流程及效率。日本運動用品品牌ASICS將於明年起，把用於體育運動開發的傳感器，擴大應用至畜牧業及小型工廠。

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據日本傳媒報道，ASICS自10月起，便開始收集乳牛每日的步行數據。位於神戶市山區的六甲山牧場，ASICS在6隻乳牛的腳上，戴上5克重的傳感器，實時收集牠們的步數及位置。數據將會經其系統「TUNEGRID」分析，監測乳牛每天的步數和不同時段的運動量。

此舉是為了提高擠奶效率。為了保證乳牛的產奶量，牠們需要定期生育。農戶可透過活動數據，以及牠們會在發情期增加活動量的習性，更準確掌握乳牛的發情期及合適的授精時間。

ASICS為乳牛設置傳感器，並非因該企希望踏足畜牧業，而是瞄準背後的家畜監測系統市場。據報道指，此類型的系統到了2030年，日本國內的市場規模將會達到50億日圓，是2019年的2.1倍。

ASICS業務雖然是以體育運動為核心，但早前曾提出中長期的轉型目標，希望成為「數據驅動型企業」；而藉「TUNEGRID」踏足畜牧業，正正是其中一環。

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責任編輯：葉泳珊