  • 19°C
香港時間 : 20211219日 (日) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】聖諾醫藥周一起招股　每手入場費3671元

新股IPO 16:30 2021/12/19

分享：

【新股IPO】聖諾醫藥周一起招股　每手入場費3671元

專注RNA（基因編輯技術治癒）藥物的聖諾醫藥Sirnaomics （新上市編號：02257） 周一至周四（20日至23日）招股，聖諾醫藥計劃發行754萬股，9成國際發售，1成香港發售，每股招股價介乎65.9至72.7元，料集資4.97億至5.48億元，聖諾醫藥每手50股計，一手入場費3671.30元。中金為獨家保薦人。

聖諾醫藥：料地緣政治因素影響不會太大

聖諾醫藥業務布局中美兩地，問及兩國關係緊張會否不利發展，聖諾醫藥主席、總裁兼首席執行官陸陽認為，現時全球廣乏開發RNA藥物，未來地緣政治因素對業務有所影響，但聖諾醫藥較少採用外部授權的技術專利、原料及生產信息等，料影響不會如其他行業明顯。

近日港股新股市場氣氛欠佳，陸陽認為，聖諾醫藥司有認真研究市場基本情況，從平台技術發展及產品熱度考慮後，決定應勢而為上市，聖諾醫藥不太關注市場短期的上下波動，認為上市為未來打下更扎實基礎。

聖諾醫藥料須長期對抗新冠肺炎 2022年中開展新冠肺炎疫苗臨床測試

聖諾醫藥透露，已向美國FDA（食品藥品監督管理局）提交新冠肺炎疫苗的臨床測試申請，最快2022年中旬開展臨床測試。對於新冠肺炎疫情趨勢，陸陽認為，全球未必可在短期內解決疫情，考慮到新冠病毒出現變異的特性，全球須要長期對抗，故有必要繼續研發新冠疫情相關的醫藥。

今次聖諾醫藥所得資金中，（1）約57.9%用於發展及商業化核心產品STP705，包括14.4%開展針對鱗狀細胞原位癌的多個地點IIb期及III期臨床試驗；6.7%開展其他臨床測試；16.4%開展CMC及治療鱗狀細胞原位癌的工藝開發；14.8%廣州的運營試點工廠及建造商業產品生產設施；5.6%進行銷售及營銷。（2）約15.6%用於STP707，包括9.4%開展臨床前開發；2.6%開展臨床試驗；3.6%開展CMC及工藝開發。（3）約15.4%用於GalNAc計劃產品，包括7.3%開展臨床前研究及開發；1.8%開展臨床研究；6.3%開展CMC及工藝開發。（4）約7.3%用於臨床前侯選醫藥研發。（5）約3.8%用於其他用途，包括一般企業及營運資金。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

記者：李哲毅

港股 IPO 疫苗 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【內房危機】據報花樣年一筆境內債獲展期 今年年內到期所有境內債均已獲展期

下一篇文章

【富臨擴張】富臨鄔錦安：集團由中式餐飲改做大眾化或中高端餐飲 2022至23年重點部署九龍東
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

阿里巴巴9988短期會跌穿100元？植耀輝：宜減磅
阿里巴巴9988短期會跌穿100元？植耀輝：宜減磅
【長和賣鐵塔】長和出售鐵塔資產遭英國初步反對　長和擬上訴、結果明年3月公布
【長和賣鐵塔】長和出售鐵塔資產遭英國初步反對　長和擬上訴、結果明年3月公布
【王力宏離婚】李靚蕾揭王力宏出軌召妓　Infiniti等多品牌火速解約
【王力宏離婚】李靚蕾揭王力宏出軌召妓　Infiniti等多品牌火速解約
【港股ADR+夜期】限離岸交易疑誤傳　實為限「假外資」　富途收市倒升5%　夜期升86點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】限離岸交易疑誤傳　實為限「假外資」　富途收市倒升5%　夜期升86點（不斷更新）
【內房危機】內房大亨身家累計損失3588億元　盤點邊個最傷！
【內房危機】內房大亨身家累計損失3588億元　盤點邊個最傷！
【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決　「甘比」陳凱韻：尊重股東意願　小股東批「投資恒大是錯誤」
【華置私有化】華人置業私有化計劃遭否決　「甘比」陳凱韻：尊重股東意願　小股東批「投資恒大是錯誤」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款