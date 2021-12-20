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【新股IPO】聖諾醫藥今日起招股　每手入場費3671元

新股IPO 08:58 2021/12/20

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【新股IPO】聖諾醫藥周一起招股　每手入場費3671元

專注RNA（基因編輯技術治癒）藥物的聖諾醫藥Sirnaomics （新上市編號：02257） 今日至周四（20日至23日）招股，聖諾醫藥計劃發行754萬股，9成國際發售，1成香港發售，每股招股價介乎65.9至72.7元，料集資4.97億至5.48億元，聖諾醫藥每手50股計，一手入場費3671.30元。中金為獨家保薦人。

聖諾醫藥：料地緣政治因素影響不會太大

聖諾醫藥業務布局中美兩地，問及兩國關係緊張會否不利發展，聖諾醫藥主席、總裁兼首席執行官陸陽認為，現時全球廣乏開發RNA藥物，未來地緣政治因素對業務有所影響，但聖諾醫藥較少採用外部授權的技術專利、原料及生產信息等，料影響不會如其他行業明顯。

近日港股新股市場氣氛欠佳，陸陽認為，聖諾醫藥司有認真研究市場基本情況，從平台技術發展及產品熱度考慮後，決定應勢而為上市，聖諾醫藥不太關注市場短期的上下波動，認為上市為未來打下更扎實基礎。

聖諾醫藥料須長期對抗新冠肺炎 2022年中開展新冠肺炎疫苗臨床測試

聖諾醫藥透露，已向美國FDA（食品藥品監督管理局）提交新冠肺炎疫苗的臨床測試申請，最快2022年中旬開展臨床測試。對於新冠肺炎疫情趨勢，陸陽認為，全球未必可在短期內解決疫情，考慮到新冠病毒出現變異的特性，全球須要長期對抗，故有必要繼續研發新冠疫情相關的醫藥。

今次聖諾醫藥所得資金中，（1）約57.9%用於發展及商業化核心產品STP705，包括14.4%開展針對鱗狀細胞原位癌的多個地點IIb期及III期臨床試驗；6.7%開展其他臨床測試；16.4%開展CMC及治療鱗狀細胞原位癌的工藝開發；14.8%廣州的運營試點工廠及建造商業產品生產設施；5.6%進行銷售及營銷。（2）約15.6%用於STP707，包括9.4%開展臨床前開發；2.6%開展臨床試驗；3.6%開展CMC及工藝開發。（3）約15.4%用於GalNAc計劃產品，包括7.3%開展臨床前研究及開發；1.8%開展臨床研究；6.3%開展CMC及工藝開發。（4）約7.3%用於臨床前侯選醫藥研發。（5）約3.8%用於其他用途，包括一般企業及營運資金。

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記者：李哲毅

港股 IPO 疫苗 新冠肺炎疫情

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