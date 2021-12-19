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【二手破頂】將軍澳樓價屢創新高　日出康城晉海II呎價破頂　一房呎價逾2.2萬

股樓投資 17:08 2021/12/19

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隨着將軍澳區社區成熟，區內樓價一直有升無減，加上將藍大橋等交通基建快將落成，破頂成交也湧現。中原地產伍錦基指，市場最新錄得一宗日出康城4B期晉海II成交，呎價突破屋苑新高。

單位為3A座中層F室，實用面積343平方呎，一房間隔，享東北園景，今年9月開價770萬元，現以761.8萬元成交，折合實用呎價22,210元，創晉海II呎價新高。

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

延伸閱讀︰【新盤懶人包】The YOHO Hub價單、示範單位、戶型一文看清【下一頁

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原業主於2018年8月以634.68萬元購入單位，持貨3年，現轉手賬面獲利127.12萬元離場，單位升值2成。

伍錦基表示，日出康城4B期晉海II本月暫錄4宗成交，平均實用呎價18896元。

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 晉海II 日出康城 中原地產 將軍澳

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