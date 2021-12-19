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【NFT】adidas首款NFT一推出即售罄　進帳2,350萬美元

環球政經 16:58 2021/12/19

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不少品牌近來紛紛推出「元宇宙」產品，Adidas Originals早前宣布，於本月17日出售3萬個「Into the Metaverse」非同質化代幣（Non-Fungible Token，NFT），進帳約2,350萬美元。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

Adidas今次推出的NFT每個價值0.2枚以太幣，今次銷售賺取5,9243枚以太幣。買家將獲得Adidas Originals體驗和產品的獨家訪問權。

不過，目前未知Adidas是否計劃在未來推出更多NFT。但該品牌曾暗示未來尚有更多計劃，因為她說「這只是開始」。而早前，Adidas宣布與加密貨幣交易所Coinbase建立合作夥伴關係。

【工作推介】康文署請季節性救生員 最高月薪可達2.1萬元【見下頁

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Adidas於12月16日宣布，將發布首批NFT，加入品牌購買虛擬資產的行列。公司副總裁Erika Wykes-Sneyd表示，新興的數碼市場是該品牌的「未開發領域」（natural place）。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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撰文 : 陳楚琨

經濟 元宇宙 Meta 產品 NFT Adidas 品牌 美元

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