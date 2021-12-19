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CAINE HILL加推50伙　折實最平538.2萬起　周四再賣28伙

股樓投資 15:58 2021/12/19

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恒地旗下上環新盤CAINE HILL昨（18日）首輪推售50伙，火速售罄，發商展今日（19日）宣布加推價單第二號。

新一張價單共涉50伙，包括13伙開放式及37伙1房戶，價單定價由554.9萬至954.8萬元，價單呎價由27,245 至最高34,345。以最高折扣率計，折實售價由5,382,530至9,261,560元，折實呎價由26,428至33,315元。

CAINE HILL示範單位

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同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，50伙定價總值逾3.92億元，折實總值逾3.8億元。他補充，部分單位價格輕微上調1%。  

發展商同日上載全新銷售安排，於周四（23日）發售28伙，包括8伙開放式單位及20伙1房戶，價單定價由572.2萬至954.8萬元， 價單呎價由27,245至34,345元。整批折實售價5,550,340至9,261,560元，折實呎價由26,428至33,315 。28伙定價總值逾2.16億元，折實總值逾2.09億元。

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 恒基 CAINE HILL

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