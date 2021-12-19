  • 19°C
香港時間 : 20211219日 (日) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】半山向南望晒成個東九龍　翠竹花園兩房連新裝修546萬沽

股樓投資 16:07 2021/12/19

分享：

富誠地產林凱薇表示，翠竹花園2房單位於自由市場成交，單位為 翠竹花園11座中層F室，單位為2房間隔，建築面積480呎，實用面積430呎，座向南方望馬仔坑遊樂場開揚景，日前以於自由市場以546萬元成交，實用呎價12,698元。

代理指，上述單位於2021年09月放售，開價580萬元（自由市場），由於附設新裝，分支家庭客即睇即中，購入單位作自住用途。由單位相片可見，單位內櫳企理，望景開揚。

單位相片（由代理提供）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

原業主於2017年3月於自由市場以418萬元購入，持有單位4年，是次轉手賬面獲利約128萬元，升值近31%。

資料顯示，翠竹花園位於黃大仙翠竹街8號，為私人參建居屋，鄰近黃大仙獅子山，全苑共14座。區內代理指，由於屋苑在半山位置，環境清悠寧靜，最為搶手是中高層向南單位，可飽覽整個東九龍景觀，而且區內商店林立，超市、街市、商場等一應俱全。

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
2021/12/14
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【房委會居屋】調查指3%人買樓付全數 買家年齡平均47歲
2021/12/13
【房委會居屋】調查指3%人買樓付全數 買家年齡平均47歲
【有相睇】慈雲山居屋放盤十個月無人吼　累減逾百萬終獲承接　未補價318萬沽
2021/12/17
【有相睇】慈雲山居屋放盤十個月無人吼　累減逾百萬終獲承接　未補價318萬沽

你可能感興趣

【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
09:00 2021/12/14
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【房委會居屋】調查指3%人買樓付全數 買家年齡平均47歲
15:00 2021/12/13
【房委會居屋】調查指3%人買樓付全數 買家年齡平均47歲
【有相睇】慈雲山居屋放盤十個月無人吼　累減逾百萬終獲承接　未補價318萬沽
20:06 2021/12/17
【有相睇】慈雲山居屋放盤十個月無人吼　累減逾百萬終獲承接　未補價318萬沽
居屋 翠竹花園 黃大仙

下一篇文章

Visa調查：疫情加速無現金支付發展　逾半港人預計在未來一年將更頻繁用電子錢包
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【職場熱話】面試官竟是舊同事 對方一句提醒惹煩惱 打工仔獲取錄感猶豫
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【舊樓大翻新】43年樓齡日久失修 父母離世後一個人住 85萬豪裝600呎單位 營造酒店舒適愜意感覺
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財個案】手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款