【有相睇】半山向南望晒成個東九龍　翠竹花園兩房連新裝修546萬沽

富誠地產林凱薇表示，翠竹花園2房單位於自由市場成交，單位為 翠竹花園11座中層F室，單位為2房間隔，建築面積480呎，實用面積430呎，座向南方望馬仔坑遊樂場開揚景，日前以於自由市場以546萬元成交，實用呎價12,698元。

代理指，上述單位於2021年09月放售，開價580萬元（自由市場），由於附設新裝，分支家庭客即睇即中，購入單位作自住用途。由單位相片可見，單位內櫳企理，望景開揚。

單位相片（由代理提供）

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原業主於2017年3月於自由市場以418萬元購入，持有單位4年，是次轉手賬面獲利約128萬元，升值近31%。

資料顯示，翠竹花園位於黃大仙翠竹街8號，為私人參建居屋，鄰近黃大仙獅子山，全苑共14座。區內代理指，由於屋苑在半山位置，環境清悠寧靜，最為搶手是中高層向南單位，可飽覽整個東九龍景觀，而且區內商店林立，超市、街市、商場等一應俱全。

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