【英國疫情】再增逾9萬確診 過萬宗屬Omicron變種

英國新冠肺炎疫情嚴峻，單日確診病例連續兩日突破9萬宗。新增病例當中，有超過1萬宗為Omicron變種個案，為前一日的超過3倍。有政府顧問表示，Plan B防疫措施不足以遏止新冠疫情蔓延，待聖誕節過後才收緊防疫就為時已晚。

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英國過去單日新增90,418宗新冠確診個案，確診病例雖然較前一日有所回落，仍連續兩日突破9萬宗。當地單日錄得125宗新冠死亡個案、再多900名新冠患者入院留醫；過去一星期共錄得超過51.3萬宗感染個案，疫情明顯回升。

此外，英國新增超過1萬宗Omicron變種確診，較前一日大幅增至超過3倍，使當地累計錄得24,968宗Omicron變種個案。

為政府提供疫情建議的專家小組成員莱歇爾（Stephen Reicher）表示，新冠確診數字有增無減反映當局的Plan B防疫措施不足以遏止疫情，認為最有效的防疫措施是減少傳播鏈。他指若政府聖誕節過後才收緊防疫或為時已晚，屆時可能會出現大量感染，對社會產生影響。

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莱歇爾續指，即使民眾不希望再次停工停課，但由於疫情蔓延迅速，因此需要立刻採取行動，否則英國將再次面對停擺。

由於Omicron變種在倫敦迅速蔓延，市長簡世德（Sadiq Khan）上周六（18日）宣布倫敦進入「重大事件」狀態，表示對包括國民保健服務（NHS）、消防及警察等公共服務部門工作人員缺勤表達憂慮。

重大事件狀態是可緊急要求一個或多個緊急公共部門、NHS及地方政府實施特殊安排。

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責任編輯：郭麗明