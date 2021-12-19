英脫歐首席談判代表霍禮思辭職 不滿約翰遜抗疫措施

英國内閣辦公室國務大臣兼脫歐首席談判代表霍禮思周末宣布辭職，他在辭職信中表示對英國現時的方向感到憂慮。英媒引述消息指霍禮思不滿約翰遜的抗疫計劃，成為辭職導火綫。

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英媒報道，霍禮思（David Frost）向英國首相約翰遜（Boris Johnson）提交辭職信。他在信中表示雖然英國脫歐目前已脫歐，但他憂慮英國當前的發展方向（concerns about the current direction of travel）。

霍禮思在信中表明辭職會立即生效，也表示他期望政府盡快邁向所需的目標，即達到一個監管寬鬆、低稅收的創業型經濟，並處於現代科學與經濟變革的前端。

霍禮思坦言英國需要學會與病毒共存，指約翰遜今年7月面臨大量反對下決定重開經濟，但可惜未能繼續維持下去。他稱希望國家能盡快重返正軌，敦促約翰遜不要受其他地區實施的強制防疫措施所誘惑。

《每日郵報》率先披露霍禮思辭職的消息，指霍禮思一周前已遞交辭職信，辭職的部分原因正是他不滿當局收緊防疫措施。

約翰遜近期面臨不少政治危機。包括國會下議院北什羅浦郡選區（North Shropshire）上周舉行補選中，自由民主黨的摩根（Helen Morgan）擊敗保守黨候選人夏斯特里－赫斯特（Neil Shastri-Hurst）當選，使保守黨痛失當地自1830年代起建立的「鐵票倉」。

另外，英國國會上周二（14日）就「Plan B」的疫苗護照投票表決，雖然最終順利通過，但保守黨內多名議員投下反對票。

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責任編輯：鄭錦玲