英脫歐首席談判代表霍禮思辭職 不滿約翰遜抗疫措施

英國内閣辦公室國務大臣兼脫歐首席談判代表霍禮思周末宣布辭職,他在辭職信中表示對英國現時的方向感到憂慮。英媒引述消息指霍禮思不滿約翰遜的抗疫計劃,成為辭職導火綫。

英媒報道,霍禮思(David Frost)向英國首相約翰遜(Boris Johnson)提交辭職信。他在信中表示雖然英國脫歐目前已脫歐,但他憂慮英國當前的發展方向(concerns about the current direction of travel)。

霍禮思在信中表明辭職會立即生效,也表示他期望政府盡快邁向所需的目標,即達到一個監管寬鬆、低稅收的創業型經濟,並處於現代科學與經濟變革的前端。

霍禮思坦言英國需要學會與病毒共存,指約翰遜今年7月面臨大量反對下決定重開經濟,但可惜未能繼續維持下去。他稱希望國家能盡快重返正軌,敦促約翰遜不要受其他地區實施的強制防疫措施所誘惑。

《每日郵報》率先披露霍禮思辭職的消息,指霍禮思一周前已遞交辭職信,辭職的部分原因正是他不滿當局收緊防疫措施。

約翰遜近期面臨不少政治危機。包括國會下議院北什羅浦郡選區(North Shropshire)上周舉行補選中,自由民主黨的摩根(Helen Morgan)擊敗保守黨候選人夏斯特里-赫斯特(Neil Shastri-Hurst)當選,使保守黨痛失當地自1830年代起建立的「鐵票倉」。

另外,英國國會上周二(14日)就「Plan B」的疫苗護照投票表決,雖然最終順利通過,但保守黨內多名議員投下反對票。

責任編輯:鄭錦玲