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兩房連天台400萬有找　上車客一睇即買　業主3年賺11萬

股樓投資 16:39 2021/12/19

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新界西北基建日漸完善，自從屯馬綫通車後，屯門區二手交投不俗。美聯物業羅立恒表示，細價上車盤需求殷切，而低於「4球」的單位更見吸引力，有上車客斥資399萬元，購入屯門利寶大廈258實呎特色戶。

羅立恒表示，新近成交的屯門利寶大廈一個頂層連天台特色戶，兩房間隔，實用面積258平方呎，建築面積353平方呎，原業主趁機套現，故在額外印花稅(SSD)鬆綁後，早前以約425萬元叫價放售，減價6%後，獲區内一名年輕上車買家以399萬元購入自住，實用呎價15,465元。

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

羅立恒指，買家憧憬北部都會區帶動樓市做好，加上希望趕及在元朗大型新盤開價前入市，所以一睇即買上述單位。

資料顯示，原業主在2018年約5月以388萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約11萬元。

延伸閱讀︰【有相睇】半山向南望晒成個東九龍 翠竹花園兩房連新裝修546萬沽【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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