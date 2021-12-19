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【電動車生產戰】蔚來推新款電動車配搭AR眼鏡　定價平過上一代

商業 15:10 2021/12/19

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ET5將會在明年9月發貨，補貼前的定價設於32.8萬元人民幣起。（官網截圖）

消費者對電動車的要求愈來愈高，希望駕駛體驗可以揉合科技。蔚來汽車日前宣布，將會推出新型號的電動房車及AR眼鏡，減少依賴車內屏幕。

【電動車】日產被前董事長戈恩批轉型太慢　有傳將興建電池回收工廠

蔚來汽車指，該企已與中國的一間AR初創Nreal合作，開發配合新型號電動車ET5的AR眼鏡。使用AR眼鏡可以讓司機只需把視線停留在道路上，不需分視把目光轉移到儀表版。

ET5將會在明年9月發貨，補貼前的定價設於32.8萬元人民幣起。汽車本身並不包括AR眼鏡，顧客必須額外購買該眼鏡。ET5是蔚來汽車推出市場的第二款電動房車。第一部為ET7，定價比ET5略高，達44.8萬人民幣。此款電動車計畫於明年3月28日開始交付。

使用AR眼鏡可以讓司機只需把視線停留在道路上。（官網截圖）

除了電動車陸續開始發貨外，蔚來汽車明年亦計畫進軍歐洲市場，把其產品及服務帶到德國、荷蘭、瑞典及丹麥。在2025年前，該企目標把覆蓋市場增至25個國家及地區。看準挪威政策對電動車友善，蔚來汽車已在當地開設旗艦店，並開始銷售電動車。

【英國經濟】英國脫歐後護理業職位空缺達11%　移民諮詢公司促請放寬限制

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責任編輯：葉泳珊

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