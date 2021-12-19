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【富臨擴張】富臨鄔錦安：集團由中式餐飲改做大眾化或中高端餐飲 2022至23年重點部署九龍東

股市 14:29 2021/12/19

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屯門最大型過萬呎美食廣場「Food Maze」開幕 陳國峰攝

富臨集團（01443）近年積極打造全時區多元餐飲生態圈。富臨集團副主席及行政總裁鄔錦安表示，集團不能以單一菜種滿足食客需求，由以往大眾所認識的富臨集團為中式餐飲，改為做更多大眾化或中高端餐飲，有另一平台可跟年輕人對接。

不會暫停中餐發展 開店策略大改動

至於末來會否少用富臨為餐廳命名，富臨集團營運總監（概念缐）楊浩宏表示，品牌名稱由個別餐廳根據用餐體驗丶主題而改，中餐仍會繼續發展，但由近期市面上以細店舖為主，但不會暫停中餐發展。料末來每月多開3至5間店舖。

富臨集團開店策略上亦大改動。鄔錦安表示，集團由以往發展地區主要為街舖，變為多做商場，認為商場保證人流及鄰近住宅區有優勢，更符合集團需要。2022至2023年重點部署九龍東區。

富臨斥逾2700萬元　屯門拓美食廣場業務,可看［下一頁］

今日新開幕的今日新開幕的屯區門美食廣場Food Maze，鄔錦安表示，投資超過千萬以上，預計人均消費約50至80元。而根據歷史數據，平日人流約3000多人，而假日則為4000至4800人，現時投資方向正向，可以短期內有正現金流。

鄔錦安表示，今次Food Maze中，約20%為自己營運品牌，80%為品牌客戶營運。而集團其他營運中，約四成為中式餐飲發展，其他為非中式餐飲發展。

疑有份與微辣合作開餐廳？

被問到富臨疑有份與微辣合作明年初在港開設茶餐廳，楊浩宏與鄔錦安同時表示，「不清楚」丶「不知道」，末知是否暗藏玄機。

相關報道：【業績】富臨集團中期虧損收窄至230萬元 陶源系列收入按年升104.5%

【安心出行】消息：政府最快下周四強制食肆堂食使用「安心出行」　富臨敘福樓彈4%

【業績】富臨業績披露資不抵債逾3億　集團7招撲新資金

記者：曾樂詩

富臨集團控股（01443） 港股

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