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【全球暖化】南極洲最大的冰川將加速融化 科學家：「世界末日」將提前

環球政經 20:28 2021/12/18

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根據外國媒體BBC報道，南極洲最大的冰川之一可能會在未來5到10年內加速融化，這一冰川面積大小大致相當於英國或佛羅里達州。目前每年約向海洋傾倒了約500億噸冰。

【末日地下城】美富豪擔心世界末日 導彈發射井變15層豪華地下城 稱可抵禦核彈【下一頁

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

它的東部毗鄰一座水下山脈，最新衛星圖像顯示，該山脈裂縫已經形成，變暖的海水侵蝕下方冰層，使冰川加速融化。而大裂縫有機會繼續蔓延，並削弱冰架結構。研究人員表示，隨著冰川穩定性變差，東部保護性冰架可能會被分解成數百座冰山，並形容冰架將會「像車窗一樣被破碎」，而這最快可能就發生在三年後。

冰川學家泰德·斯卡姆博斯教授表示，冰川融化速度在過去30年中已經增加了一倍，而目前所有已發表和未發表的研究都指向一個方向，在未來不到十年的時間內，冰川將會發生巨大變化。如果冰川加速並全部融化，未來全球海平面將會上升65厘米，屆時不少低海拔地區會被淹末，而這將會是人類文明的大災劫。

【假日好去處】海洋公園聯手B.Duck陪你過聖誕 全新節日限定「水上樂園無限次入場證」【下一頁

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記者：鄭日棱

南極洲 南極 氣候暖化

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