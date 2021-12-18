【全球暖化】南極洲最大的冰川將加速融化 科學家：「世界末日」將提前

根據外國媒體BBC報道，南極洲最大的冰川之一可能會在未來5到10年內加速融化，這一冰川面積大小大致相當於英國或佛羅里達州。目前每年約向海洋傾倒了約500億噸冰。

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它的東部毗鄰一座水下山脈，最新衛星圖像顯示，該山脈裂縫已經形成，變暖的海水侵蝕下方冰層，使冰川加速融化。而大裂縫有機會繼續蔓延，並削弱冰架結構。研究人員表示，隨著冰川穩定性變差，東部保護性冰架可能會被分解成數百座冰山，並形容冰架將會「像車窗一樣被破碎」，而這最快可能就發生在三年後。

冰川學家泰德·斯卡姆博斯教授表示，冰川融化速度在過去30年中已經增加了一倍，而目前所有已發表和未發表的研究都指向一個方向，在未來不到十年的時間內，冰川將會發生巨大變化。如果冰川加速並全部融化，未來全球海平面將會上升65厘米，屆時不少低海拔地區會被淹末，而這將會是人類文明的大災劫。

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記者：鄭日棱