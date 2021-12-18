【工作推介】康文署請季節性救生員 最高月薪可達2.1萬元

康樂及文化事務署正在招聘季節性救生員 (二Ｏ二二年泳季)，月薪20,000元至21,000元，申請者需持香港拯溺總會頒發的有效泳池/沙灘救生章或以上級別證書;中英文程度達小六水平或具同等學歷;通過游泳與技能測試;通過視力和顏色分辨能力測試而且必須為香港永久性居民。持有效急救證書者優先。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

2021年12月23日或之前將GF340連拯溺及急救證書副本送達沙田康樂及文化事務署總部7樓康樂事務部支援組聘用及編制小組(註明職位)

查詢:26018050/26018040

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記者：鄭日棱