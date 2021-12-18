【iphone】iPhone SE 3 最新資訊 傳採用A15 晶片 處理器將大升級?

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距離第二代 iPhone SE 推出已經快要2年，目前消息一致指出，蘋果將於2022上半年推出第三代iPhone SE，有分析師估計這款iPhone SE將會是最便宜的 5G iPhone。
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根據外國媒體消息，iPhone SE 3將會跟目前的iPhone SE採用相同設計，類似 iPhone 8，一樣是 4.7 吋 LCD 顯示螢幕，並繼續維持 Touch ID。不過也有消息指出，這次 SE3 會避開小尺寸的 iPhone SE（4.7 吋），改用5.5 吋「iPhone SE Plus」版本，配備側邊 Touch ID，設計上更接近 iPhone 8 Plus，外媒《MyDrivers》則表示，這次 SE 3 採用 iPhone XR 設計，配備側邊指紋辨識，前置 Face ID 也可能出現。
目前iPhone SE使用了 A13 仿生晶片，而SE3 則很可能跟 iPhone 13 系列相同，採 A15 晶片。而價位外界一般推測會維持在 399美元（約3,112港元），如果儲存容量增倍、支援 5G，這個價格可說相當划算。摩根大通先前預測，iPhone SE 價格落在 269 美元至 399 美元，將有助iPhone加強銷售的週期，除了本身想升級 iPhone 的用戶之外，可能將吸引Android 用戶轉投iOS陣營的。
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記者：鄭日棱