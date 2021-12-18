【拍賣熱話】一份試卷竟值約6萬港元? 全因由馬斯克親筆批改

身為知名企業家的馬斯克，所有與其牽扯上關係的東西無一例外全都會成為焦點，近日，一名曾和馬斯克同時期於賓州大學（University of Pennsylvania）就讀的湯馬斯（Brian Thomas），將他一份當年馬斯克親筆批改、簽名的考卷及作業拿到拍賣行拍賣。並最終以7,753美元（約60,473港元）高價成交。

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負責本次拍賣的RR拍賣行表示，這份考卷之所以如此昂貴，除了馬斯克的高人氣，還因為馬斯克的簽名相當少見，因此價格難免水漲船高。根據記錄，之前曾有馬斯克簽名照以1,383美元（約10,787港元）高價賣出。

據湯馬斯說法，這份考卷及作業是他在1995年就讀賓州大學時所完成。當時馬斯克只是商學院的助理教授，還未創辦特斯拉和SpaceX，該試卷馬斯克最終給了他73分，旁邊還附上簽名的縮寫「EM」，有人推斷，如果是完整的簽名「Elon Musk」的話，相信該份試卷的拍賣價還會繼續上升。

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記者：鄭日棱