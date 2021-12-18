【海濱長廊】維港首條海岸堤階12月24日開放 港島北海濱長廊將延長至7.4公里

位於灣仔海濱的維多利亞港首條海岸堤階連同鄰近長約280米的新海濱長廊本月24日開放，港島北海濱長廊將延長至7.4公里，屆時市民可從石塘咀沿海濱區步行至炮台山。新開放的海岸堤階是今年施政報告提到的首個維港無欄杆梯級式沿岸設計，位處同步開放的灣仔海濱水上運動及康樂主題區（第二期）內，前方是由防波堤分隔而成的2.5公頃水體。

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發展局局長黃偉綸今日主持海岸堤階竣工典禮時表示，早前開放的東岸公園主題區（第一期）的無欄杆防波堤深受歡迎，新開放的海岸堤階將為市民帶來全新體驗，是本港海濱發展的重要里程碑。

海濱事務委員會主席吳永順表示，施政報告提出希望年底前開放15個海濱項目供市民享用，新開放的水上運動及康樂主題區（第二期）是年內開放的第16個場地，政府和委員會可謂超額完成，令市民有更多選擇。

主題區將全日開放，內有草地、戶外桌椅、遮陽及兒童遊樂等設施，並有多功能活動場地，以及可供船隻上落水體的滑道，以便將來舉行水上競賽。

除此之外，市民可於12月17日起可透過專題網站租用場地內的20艘水上單車，其中三艘更是維港首批以本地創作人麥雅端的插畫作品Chocolate Rain為題的特別版。水上單車活動將試行半年，視乎反應再作安排。當局亦表示，主題區是寵物友善場地，市民可帶同繫上牽繩的寵物到訪。

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記者：鄭日棱