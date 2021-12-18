【安心出行】安心出行下周二推出3.0.1版本 增加新功能並簡化港康碼申請

政府資訊科技總監辦公室表示，香港健康碼系統開通以來運作暢順。而「安心出行」流動應用程式亦會在下周二推出新的3.0.1版本，提供新功能，令用戶登入港康碼系統更為方便，並簡化申請港康碼流程。

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在新版本下，用戶以「安心出行」流動應用程式上傳出行紀錄到港康碼系統後，可經新增的「繼續申請健康碼」按鍵，直接轉往專題網頁繼續申請港康碼，毋須重新輸入密碼。

另外，iOS及Android用戶通過手機收到一次性驗證碼短信後，可一按自動輸入六位數字的一次性驗證碼，毋須再次人手輸入。目前「安心出行」流動應用程式最新下載數字約為719萬。目前已有逾104,000個公私營場地參與計劃，其中私營場所約82,000個。而港康碼系統本月10日起接受註冊帳戶申請，截至今日中午，約556,000名市民申請註冊帳戶，其中約278,000人已啟動帳戶。

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記者：鄭日棱