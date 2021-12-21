【2022年部署】環保企業管治漸受關注 10隻ESG概念股逐個捉

近年金融市場興起ESG主題，即環境（Environmental）、社會（Social）及公司管治（Governance） 。其中環境涵蓋氣候風險、天然資源稀缺、污染及廢棄物等主題以及環境相關投資機會；社會指包括勞工問題同產品責任、資訊安全等風險以及利益相關者異議；公司治理包含董事會素質、治理同成效等議題。隨著環保及企業形象漸獲金融市場關注，ESG踏入明年相信仍是其中一個主要的投資主題。ESG概念股往往包括可再生能源、環境保護、可持續發展相關嘅企業。

【騰訊700】 騰訊和日本資生堂 達成3年全球戰略合作夥伴關係 詳情請看【下一頁】

利達管理機構日前指出，一旦震盪，市場資金偏向流入ESG相關主題的金融產品，反映投資者相信具備ESG屬性的資產更能有效對抗環境、政策及經濟等突發周期。展望明年上半年，利達亦推介10隻值得留意的ESG概念股。

利達2022上半年推介ESG概念股一覽：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

永利澳門證實終止與中介人合作 貴賓廳將改中場用途 詳情請看【下一頁】

同場加映 【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機