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【2022年部署】環保企業管治漸受關注 10隻ESG概念股逐個捉

股樓投資 19:51 2021/12/21

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近年金融市場興起ESG主題，即環境（Environmental）、社會（Social）及公司管治（Governance） 。其中環境涵蓋氣候風險、天然資源稀缺、污染及廢棄物等主題以及環境相關投資機會；社會指包括勞工問題同產品責任、資訊安全等風險以及利益相關者異議；公司治理包含董事會素質、治理同成效等議題。隨著環保及企業形象漸獲金融市場關注，ESG踏入明年相信仍是其中一個主要的投資主題。ESG概念股往往包括可再生能源、環境保護、可持續發展相關嘅企業。

【騰訊700】 騰訊和日本資生堂 達成3年全球戰略合作夥伴關係   詳情請看【下一頁

利達管理機構日前指出，一旦震盪，市場資金偏向流入ESG相關主題的金融產品，反映投資者相信具備ESG屬性的資產更能有效對抗環境、政策及經濟等突發周期。展望明年上半年，利達亦推介10隻值得留意的ESG概念股。

利達2022上半年推介ESG概念股一覽：

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永利澳門證實終止與中介人合作 貴賓廳將改中場用途   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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