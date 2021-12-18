法國封關前夕 英國多佛現過境車龍

英國新冠肺炎疫情嚴峻，法國為防病毒傳播至當地，早前已下令起對英國旅客封關。英國邊境港口於周五（17日）出現車龍，大批在英國的民眾搶在最後時刻入境法國。封關消息公布後，英國所有前往法國的公共交通工具票被搶購一空。

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周五晚英國邊境港口多佛（Dover）出現長長車龍，排滿希望趕及封閞前到達法國的車輛。多佛港發言人指出，以往同一時間亦是旅客過境的高峰期，但法國政府的防疫政策突然變動，導致港口面臨更大壓力。

英國的機票﹑船票及火車票在法國封關消失公布後旋即宣告售罄。歐洲之星（Eurostar）據報出現大量預約，航空業分析公司Cirium則指聖誕節前有足540航班來往英國及法國。

尤斯頓車站（Euston）周四（16日）亦已人潮不斷，擠滿不想在隔離期間度過聖誕節的民眾，希望能在封關前入境法國。

【Omicron變種】英國政府被指太慢行動 難阻新變種 【下一頁】

法國於周四（16日）宣布，由於英國面臨Omicron變種威脅，將於周六凌晨起禁止英國旅客入境，避免法國再次陷入封城或收緊防疫損害經濟。英國旅客禁止前往法國旅遊或商務工作，必須有「合理原因」才批准入境。

然而，不少法國度假村及酒店對政府的封關舉動感到不滿。接待眾多英國旅客的滑雪度假村Val d'Isere總監Christophe Lavaut表示，對英國封關對他們而言是經濟災難，過去2日內已流失42％客人，更要連續兩年面對取消預約潮。

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責任編輯：吳漢培