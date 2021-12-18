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【大行報告】富瑞：予阿里巴巴目標價287元　未來數年有多重增長動力

15:49 2021/12/18

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富瑞予阿里巴巴目標價287元

富瑞發表報告指，阿里巴巴未來數年有多重增長動力，趨化劑包括推薦廣告的貨幣化強過預期；餓了麼或Lazada等新零售業務早於預期轉盈、GMV增長強於預期。該行基於SOTP分部估值法，予阿里巴巴目標價287港元及「買入」評級。

富瑞認為，阿里巴巴的核心電商業務是強大現金牛，在中國消費升級中享有長期動力，得益於阿里巴巴在零售業線上化及效率提升上的紮實執行力和技術能力。

此外，阿里巴巴高度協同的生態系統，使公司能夠在低綫城市和本地服務中崛起；雲計算作為不同行業數字化的支柱，具有明顯的市場領導地位；而阿里巴巴處於消費驅動型經濟和網購的中心，與同業相比有強大的技術實力。

阿里巴巴一連兩日舉行投資者日，富瑞指會上亮點包括內地長期消費趨勢良好，阿里多收入增長引擎，重視投資回報率，用戶增長潛力，阿里雲技術領先，及阿里以ESG為基礎，到2030年實現碳中和。

阿里巴巴周五美股收漲1.5%，報122.1美元，折合報118.99港元，較港收市價升1.7%。

相關文章：【阿里巴巴投資者日】武衛：阿里巴巴訂7個關鍵投資主題

【阿里巴巴ESG】阿里巴巴公布2030年前碳中和目標

記者：區嘉俊

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大行報告 阿里巴巴－SW（09988）

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