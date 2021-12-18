【大行報告】富瑞：予阿里巴巴目標價287元　未來數年有多重增長動力

▲ 富瑞予阿里巴巴目標價287元

富瑞發表報告指，阿里巴巴未來數年有多重增長動力，趨化劑包括 推薦廣告的貨幣化強過預期； 餓了麼或Lazada等新零售業務早於預期轉盈、 GMV增長強於預期。該行基於SOTP分部估值法，予阿里巴巴目標價287港元及「買入」評級。

富瑞認為，阿里巴巴的核心電商業務是強大現金牛，在中國消費升級中享有長期動力，得益於阿里巴巴在零售業線上化及效率提升上的 紮實執行力和技術能力。

此外，阿里巴巴高度 協同的生態系統，使公司能夠在低綫城市和本地服務中崛起；雲計算作為 不同行業數字化的支柱，具有明顯的市場領導地位；而阿里巴巴處於消費 驅動型經濟和網購的中心，與同業相比有強大的技術實力。

阿里巴巴一連兩日舉行投資者日，富瑞指會上亮點包括內地長期消費趨勢良好，阿里多收入增長引擎，重視投資回報率，用戶增長潛力，阿里雲技術領先，及阿里以ESG為基礎，到2030年實現碳中和。

阿里巴巴周五美股收漲1.5%，報122.1美元，折合報118.99港元，較港收市價升1.7%。

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記者：區嘉俊

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