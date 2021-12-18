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【環保商機】環保產品小店銷售升　瞄準機會斥約30萬增裸買店

商業 15:30 2021/12/18

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主售天然環保產品的Pimary創辦人何凱傑，看好行業前景斥約30萬元，增設新店。

愈來愈多人重視可持續發展，主售天然環保產品的Pimary，其銷售額按年上升。其創辦人何凱傑表示，看好這行業的前景，加上有業主邀請，便在本月增開一家新店。

何指出，從接獲業主通知、決定承租至籌備開店，花了約1個月。為了盡量節省成本，以及貼合環保的理念，店內裝修大部分是自己DIY完成。「之前颱風山竹經過香港時，地上有不少樹枝。」他當時撿起了不少，便以此作為製作桌椅的材料，裝修費只花了約20萬至30萬元。

【環保商機】疫下個人護理產品需求升　環保產品小店銷售額按年增5成

新店主要銷售本地品牌的食物，何凱傑表示，合共有約30至40家品牌進駐，來自的國家或地區包括香港、歐洲和台灣等。例如，設有本地製作的朱古力店、標榜本地種植的米店、憑香港米釀酒的清酒店，還有雞尾酒店、奶茶咖啡店等。

【勞動力不足】美國托兒服務短缺　在職父母難重投職場

店內以裸買形式運作，即是顧客可以自攜容器盛載。惟他坦言，銷售本地品牌的貨品時，面對最大的難題為售價太高。他解釋，由於本地製作的成本較高，製成品的價格也高。

不過，海外貨品同樣會面對挑戰。他舉例，採購外國貨時，不時要解決物流問題；並稱，船運和航運的成本相差較大。

【香港出口】香港今年首10個月出口　按年升26.7%至約4萬億　電子行業走勢最強

記者：馬意文

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