【環保商機】疫下個人護理產品需求升　環保產品小店銷售額按年增5成

▲ 愈來愈多人選購天然環保的產品，消費的客群更不只限於年輕人層面。（陳靜儀攝）

疫情下市民多了使用消毒用品，對於個人護理產品的需求因而上升。主售天然環保產品的Pimary，今年也增加銷售相關產品，希望把握機遇。其創辦人何凱傑指出，個人護理產品銷情理想，聖誕也看準這商機，提供不少優惠套裝。

Pimary於2013年成立，源於何凱傑約8年前旅行至新西蘭，發現很多產品標榜公平貿易，啟發他以此起家，在港開設店銷售。現時有售自家設計的產品外，主要採購來自新西蘭、台灣、南韓、日本、加拿大等地的產品。

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「採購前會格價，保證產品價格不離地。」貨品經過他嚴選後，着重品質的同時，價格也要相宜。皆因他主攻的產品，標榜成分天然並不是有機。「有機是認證便要加錢」，他不執着採購昂貴的有機天然產品，價格上自然有更大的靈活度，能夠以價格作招徠。

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他續指，品牌初期以20至30歲的年輕客人佔多。隨着年輕客人試用完後，又向其父母灌輸天然和環保概念，漸漸也吸引愈來愈多年長客光顧。Pimary現於南豐紗廠設門店，場內雖以年輕客較多，外國客戶也不少。但其品牌的顧客的年齡層沒有被局限，皆因客戶可同時在綫上落單入貨，方便其他地區的客人。

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該品牌成立至今，顧客的消費單價、實體店內銷售額也在增長。何凱傑相信，反映了市民愈來愈重視可持續發展，更常購買天然和環保產品。

他舉例指，5至6年前顧客購物的平均單價60元至70元，現時已升至約200元。綜合綫上和綫下的銷售，整體銷售額更按年上升40%至50%。

記者：馬意文