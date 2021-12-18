  • 20°C
香港時間 : 20211218日 (六) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄羅斯安全保障條約提8要求 禁烏克蘭加入北約

環球社會熱點 15:02 2021/12/18

分享：

俄羅斯大舉陳兵接壤烏克蘭邊境，引發東歐局勢緊張，各方積極斡旋避免衝突升級。俄羅斯近日就安全保障條約草案提出8點要求，包括要求禁止烏克蘭加入北約等。但美國有官員指出，俄方明知部分要求不可能實現仍然提出。

英俄領袖通電普京要求阻北約東擴 俄威脅部署中程核彈 【下一頁】

俄羅斯外交部周五（17日）釋出安全保障條約草案，提出8點要求，包括禁止烏克蘭加入北約（NATO），要求NATO撤走位於東歐的軍事部署，所有兵力及武器回到1997年東擴前的駐點。俄國政府表明，忽視已方利益將可能引致1962年古巴危機時類似的軍事回應。

草案更要求北約不可在未得俄羅斯同意前，在烏克蘭﹑東歐國家﹑高加索地區國家或中亞區域舉行軍事演習，以及要求撤走射程能夠到達俄烏邊境的中程及短程導彈系統。

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，俄羅斯未為談判設立限期，強調俄方希望談判能夠盡早展開。被問到是否認為要求不合理，里亞布科夫則表明美國與北約近年的舉動急速升溫東歐緊張局勢，俄方不會再容忍情況持續。

普京坦言認為 烏東地區猶如種族滅絕 【下一頁】

美國本周已接獲俄方提出的要求，但有美國高層官員指出，俄羅斯提出部分明知不可能被接受的要求。白官發言人普薩基（Jen Psaki）表示，美國視俄方提出草案為願意開始談判，並已與歐洲盟友就草案展開商議。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）早前已表明，不會接受任何拒絕烏克蘭加入北約的條約，強調烏克蘭是否加入北約取決於烏方及北約30個成員國。

英國《衛報》分析，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾提出，西方國家需要為俄羅斯的國家安全提供「法律保障」，但如今提出的要求過於進取，大有可能遭西方國家否決，以避免俄羅斯積極擴大對東歐的影響力。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

德國驅逐兩俄羅斯外交官 指俄涉及車臣男柏林遇害
2021/12/16
德國驅逐兩俄羅斯外交官 指俄涉及車臣男柏林遇害
英俄領袖通電普京要求阻北約東擴 俄威脅部署中程核彈
2021/12/14
英俄領袖通電普京要求阻北約東擴 俄威脅部署中程核彈
普京自爆30年前揸過的士 憶前蘇聯解體時經濟差
2021/12/13
普京自爆30年前揸過的士 憶前蘇聯解體時經濟差
拜登不考慮派兵烏克蘭 再次警告普京入侵後果嚴重
2021/12/09
拜登不考慮派兵烏克蘭 再次警告普京入侵後果嚴重
普京承諾不入侵烏克蘭 要求拜登確保北約不東擴（第二版）
2021/12/08
普京承諾不入侵烏克蘭 要求拜登確保北約不東擴（第二版）

你可能感興趣

德國驅逐兩俄羅斯外交官 指俄涉及車臣男柏林遇害
13:52 2021/12/16
德國驅逐兩俄羅斯外交官 指俄涉及車臣男柏林遇害
英俄領袖通電普京要求阻北約東擴 俄威脅部署中程核彈
12:45 2021/12/14
英俄領袖通電普京要求阻北約東擴 俄威脅部署中程核彈
普京自爆30年前揸過的士 憶前蘇聯解體時經濟差
13:42 2021/12/13
普京自爆30年前揸過的士 憶前蘇聯解體時經濟差
外交 俄羅斯 北約 東歐 烏克蘭 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月18日 時間16:00）

下一篇文章

輝瑞：新冠疫情可能延至2024年 2至4歲疫苗測試遜預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值
【英國疫情】大量醫護隔離 醫院唔夠人要取消手術
【英國疫情】大量醫護隔離 醫院唔夠人要取消手術
新型冠狀肺炎全球疫情（12月18日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月18日 時間16:00）
【英國疫情】單日增8.8萬宗確診 連續2日創新高
【英國疫情】單日增8.8萬宗確診 連續2日創新高
美富豪驚世界末日 建15層地下城可抵擋核彈
美富豪驚世界末日 建15層地下城可抵擋核彈
大阪火災增至24死 疑為縱火（第五版）
大阪火災增至24死 疑為縱火（第五版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款