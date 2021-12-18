俄羅斯安全保障條約提8要求 禁烏克蘭加入北約

俄羅斯大舉陳兵接壤烏克蘭邊境，引發東歐局勢緊張，各方積極斡旋避免衝突升級。俄羅斯近日就安全保障條約草案提出8點要求，包括要求禁止烏克蘭加入北約等。但美國有官員指出，俄方明知部分要求不可能實現仍然提出。

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俄羅斯外交部周五（17日）釋出安全保障條約草案，提出8點要求，包括禁止烏克蘭加入北約（NATO），要求NATO撤走位於東歐的軍事部署，所有兵力及武器回到1997年東擴前的駐點。俄國政府表明，忽視已方利益將可能引致1962年古巴危機時類似的軍事回應。

草案更要求北約不可在未得俄羅斯同意前，在烏克蘭﹑東歐國家﹑高加索地區國家或中亞區域舉行軍事演習，以及要求撤走射程能夠到達俄烏邊境的中程及短程導彈系統。

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，俄羅斯未為談判設立限期，強調俄方希望談判能夠盡早展開。被問到是否認為要求不合理，里亞布科夫則表明美國與北約近年的舉動急速升溫東歐緊張局勢，俄方不會再容忍情況持續。

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美國本周已接獲俄方提出的要求，但有美國高層官員指出，俄羅斯提出部分明知不可能被接受的要求。白官發言人普薩基（Jen Psaki）表示，美國視俄方提出草案為願意開始談判，並已與歐洲盟友就草案展開商議。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）早前已表明，不會接受任何拒絕烏克蘭加入北約的條約，強調烏克蘭是否加入北約取決於烏方及北約30個成員國。

英國《衛報》分析，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾提出，西方國家需要為俄羅斯的國家安全提供「法律保障」，但如今提出的要求過於進取，大有可能遭西方國家否決，以避免俄羅斯積極擴大對東歐的影響力。

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責任編輯：吳漢培