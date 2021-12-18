【內房危機】 世茂繼續賣產「撲水」 宣布退出長沙灣「維港匯」項目 料蝕 7.7億元

深陷債務危機的世茂集團（00813）再出售在港項目權益還債。世茂公布，向獨立第三方包括爪哇控股（00251） 、會德豐及信和置業（00083）出售西南九龍物業發展項目「維港滙」合共22.5%股權連貸款，作價20.86億元，預期是次交易帶來7.7億元虧損。

同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息七小福你要識

完成後，世茂不再持有「維港滙」項目，而出售項目獲得的資金用於業務發展﹑償還債務及用作一般企業用途。公司指出，出售事項可帶來額外營運資金，改善現金流。

【內房危機】 恐成恒大第二？ 世茂屢傳違約等不利消息【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

「維港滙」位於香港九龍長沙灣荔盈街6及8號，為臨海的高尚住宅項目，於2017年11月由世茂等5間發展商合組財團，以172.88億元投得，為當年的「地王」，每平方呎樓面地價達1.75萬元。

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧