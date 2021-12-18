【美國議息】 聯儲局官員「放鷹」 明年3月或首次加息

再有聯儲局官員發放「鷹」，指有可能於明年3月首次加息。美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，根據他對通脹和勞動市場狀況的預期，聯儲局幾乎肯定須於明年3月結束減買債後不久便加息，以應對通脹升溫問題。

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他指出，鑑於美國勞動力市場已接近最大就業，而且通脹高得驚人並且持續，通脹率已經在一段時間內超過2%的目標水平，聯儲局宣布加快縮減買債，令買債計劃提前於明年3月結束，用意是可以最早於3月加息，但仍將取決於經濟活動的變化。

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記者：郭秀慧