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【美國經濟】 美前財長︰聯儲局表面轉鷹 實際上仍持通脹「暫時論」

股樓投資 16:37 2021/12/18

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美國聯儲局宣布加快「收水」步伐，並在議息聲明中表示，「供需失衡和經濟重啟持續使（美國）通脹高企」，鮑威爾（Jerome Powell）更明言「通脹更持久已經成為實際的風險」，放棄堅持通脹「暫時論」看法。惟美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，聯儲局雖然表面上轉鷹，但實際上仍對通脹的看法沒有改變。

同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息七小福你要識

薩默斯指﹕「透過表像看本質，他們仍然有點押注通脹很大程度是暫時性的，因為他們沒有真正對經濟施加足夠的抑制，能夠非常實質性地降低通脹。」

【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴業務團隊重組【見下頁

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薩默斯又指，美聯儲官員預測顯示，他們預計隨著通脹率從數十年高點向2%的目標回落，失業率將降至3.5%。他認為這些預測顯示，決策者並不預計他們會提高關鍵利率，甚至不會達到他們2.5%的長期中性利率預期。

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾睇淡有理

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記者：郭秀慧

經濟 美國聯儲局 通脹 鮑威爾 議息

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