輝瑞：新冠疫情可能延至2024年 2至4歲疫苗測試遜預期

全球新冠肺炎疫情因變種病毒Omicron出現改變，各地確診突然急速增長。美國藥廠輝瑞的專家表示，新冠疫情可能延長至2024年。同時，輝瑞指2至4歲兒童的疫苗測試未達預期，產生的免疫反應不如理想。

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輝瑞科學總監多爾斯滕（Mikael Dolsten）周五（17日）在匯報時向投資者透露，輝瑞預料部分國家的新冠疫情或者會維持多一至兩年，在此期間其他國家會因確診數目減少及更能控制傳染，將疫情過渡為風土病。至2024年，輝瑞估計全球疫情將會降為風土病。

多爾斯滕表示，疫情何時完結視乎新冠病毒的變化﹑社會如何有效發展疫苗及治療手法及如何公平分發疫苗予低接種率地區。多爾斯滕指出，若更多變種病毒出現，可能會再次改變全球疫情走向。

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輝瑞同日表示，在為2至4歲兒童舉行的疫苗測試中，接種3微克參與者的免疫反應不及年齡層更大兒童接種的更大劑量，6個月至2歲兒童接種3微克的免疫反應則如同2至4歲。

輝瑞更將為有關年齡兒童開始測試第3針的效用，預計數據最快要到明年第二季先有。輝瑞亦有針對Omicron變種發展新配方疫苗，預料明年1月可開始測試。

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責任編輯：吳漢培